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AYM üyesinden 'germeyin' mesajı

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Akıncı, yüksek yargı mensuplarının, toplumu gerginliğe sevkedecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

24 Ekim 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Celal Mümtaz Akıncı, yüksek yargı mensuplarının, toplumu gerginliğe sevkedecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Meclis'in Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği iki üyeden birisi olan Celal Mümtaz Akıncı, yüksek yargı üyelerine 'toplumu germeyin' mesajı verdi.

Geçtiğimiz hafta Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yemin töreninde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç tarafından kisveleri giydirilen AYM'nin Meclis tarafından seçilen iki üyesinden Celal Mümtaz Akıncı görevine başladı. İlk demecini Yeni Şafak'a veren eski Afyonkarahisar Barosu Başkanı Mümtaz Akıncı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, başörtüsü sorununu çözmek için AKP'nin, CHP ve MHP ile görüştüğü gün bildiri yayınlayarak 'çözüm arayışı yasalara aykırı, kapatırım' tehdidinde bulunmasının ardından, yüksek yargının toplumu gerecek çıkışlar yapmaması gerektiğini söyledi.

Yüksek yargı mensuplarının toplumu gerecek açıklamalarının meslek etiği ile bağdaşmadığını söyleyen Akıncı, "Amacımız Anayasaya bağlı, demokratik hukuk sistemi çerçevesinde kalmak olmalıdır" dedi. Yüksek yargı mensuplarının kamuoyunda gerginlik yaratacak açıklamalarda bulunmalarını tasvip etmediğini belirten Akıncı, "Yargıçlar uluorta çıkıp konuşan kişiler olmamalı. Sadece ve sadece verecekleri kararlarıyla konuşmalıdırlar. Eğer böyle olmazsa, yine yıpranan yargının kendisi olur" dedi.

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