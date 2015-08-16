AYM: Türkçe bilen mahûma Kürtçe savunma yasağı hak ihlali değil

Anayasa Mahkemesi (AYM), PKK’nın kurucuları arasında yer alan ve 2009’da KCK soruşturmasında tutuklanan Muzaffer Ayata’nın, 2012 yılında açlık grevine katıldığı için disiplin cezası verilmesine ve İnfaz Hâkimliğinde, Kürtçe savunma yapma talebinin reddedilmesine karşı yaptığı başvuruyu sanığın Türkçe biliyor olması nedeniyle reddetti.

Kemal Göktaş’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, AYM, cezaevinde güvenliğin ve düzenin korunması için mahkumların haklarına sınırlama getirilebileceği belirtilerek, “Başvurucunun KCK soruşturması kapsamında tutuklandığı, amacının PKK terör örgütünün liderinin de içinde bulunacağı bir müzakerenin başlatılmasını sağlamak olduğu ve başka ceza infaz kurumlarında terör suçundan tutulan diğer mahkûmların da açlık grevi yaptıkları gözetilmelidir. Başvurucunun da açlık grevine başlaması ceza infaz kurumu idaresi tarafından ceza infaz kurumunun düzeni ve güvenliği açısından tehdit olarak değerlendirilmiş ve düzenin ve güvenliğin bozulmasını engellemek için başvurucuya disiplin cezası vermiştir. Ceza infaz kurumunda düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla demokratik toplum düzeni bakımından alınması gereken tedbirler kapsamındadır” denildi.

‘Dayanaktan yoksun’

AYM, Türkçe bilen sanıklara da Kürtçe savunmaya olanak veren yasa değişikliğinden önce yaşanan olayda, İnfaz Hâkimliği’nin Kürtçe savunma talebini reddetmesini de ihlal olarak görmedi. Kararda Ayata’nın, “Türkçe yazdığı dilekçelerle açlık grevine başladığına ve disiplin cezasına itiraz ettiğine” dikkat çekildi ve infaz hâkimliğinin Kürtçe savunmayı, “başvurucunun Türkçe bildiği gerekçesiyle” reddetmesinin ihlal olarak görülemeyeceği belirtildi. AYM bu gerekçelerle başvurunun, “açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.