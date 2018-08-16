AYM, ‘TİP' adını tescilledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay’ın Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kapatılması, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Türkiye İşçi Partisi, 2017 yılında aralarında HDP’li milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay’ın da bulunduğu 146 imzacının çağrısıyla siyaset sahnesine geri döndü. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı parti kurulduktan kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre, TİP'in kapatılması, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılması için başvuru yapan Yargıtay, partinin kurucular kurulu tarafından imza altına alınan parti tüzüğü ve programında yer alan Türkiye İşçi Partisi isminin ve TİP kısaltmasının değiştirilmesi için partiye uyarı yapıldığı ancak herhangi bir düzeltme yapılmadığını belirtti. Partinin kapatılması konusunda bir zorunluluk doğduğunu ifade eden Yargıtay partinin kapatılmasını, isim ve rumuz hakkının hükümsüz sayılmasını istedi.

“Kazanılmış hak"

TİP yönetimi AYM'ye sunduğu savunmada, AYM kararıyla 1971 yılında kapatılan partinin aynı isimle 1975 yılında kurulduğuna dikkat çekti. 1980 darbesinde diğer siyasi partiler gibi TİP'in de feshedildiğini ve 2010 yılında tekrar kurulduğunu, 2017 yılında kapandığını ifade eden parti yönetimi, Yargıtay'ın bu süreçlerde herhangi bir itirazı olmadığını ve bunun zımni kabul anlamına geldiğini belirtti. Parti isim ve kısaltmasının kazanılmış bir hak olduğunu ifade eden parti yönetiminin savunması Anayasa Mahkemesi tarafından kabul gördü. AYM, oy birliği ile Yargıtay'ın kapatma kararını reddetti.

“Politik gerekçelerle yapılan bir başvuru"

Bu kararı Artı Gerçek’e değerlerinden TİP Kurucu Meclis Üyesi ve HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bu kararla AYM engeli de kalkmış oldu" dedi ve yasal süreç hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuda hiçbir sıkıntı yok artık. Türkiye İşçi Partisi yasal olarak kurulmuştu, bu konuda sorun yoktu ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın o süreçte 'TİP kurulamaz' şeklinde bir talebi olmuştu. AYM bu talebi reddetmiş oldu. Yapılan başvuru politik gerekçelerle yapılan bir başvuruydu, bu konuya ilişkin biz bir savunma verdik. Bu savunmanın özeti şöyleydi: Yargıtay '1971'de kurulan bir parti yeniden kurulamaz' diyordu. Tek gerekçesi buydu. Oysa 1975 yılında TİP yeniden kurulmuştu. 12 Eylül darbesiyle kapatılmıştı. Ancak 12 Eylül'den sonra kapatılan tüm partilere yeniden kurulma olanağı verilmişti. Bugün CHP, MHP gibi partiler de öyle yeniden kuruldular. Bunlar varlığını devam ettirdiği koşullarda TİP kurulamaz demek bize göre saçmalıktı. AYM de bizim savunmamızda söylediğimiz gerekçelere dayandırarak Yargıtay'ın talebini reddetti ve TİP adının, kısa adı ve logosunun kullanımının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını tescillemiş oldu.”

“Kuruluş çalışmaları kesintisiz devam ediyor"

Kuruluş çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Baş, "Bizim şöyle bir iddiamız vardı: yasal olarak kuruluş tamamlanmıştır ancak işçi sınıfı partisinin kuruluşu sadece yasal bir prosedürü yerine getirmesinden ibaret değildir. 4-5 aydır sürdürdüğümüz kuruluş çalışmaları kesintisiz biçimde devam ediyor. Önümüzde bir program var. İl ve ilçelerde yapılan geniş kurucu meclis tartışmalarıyla partinin programı ve tüzüğü oluşturuluyor. Önümüzdeki günlerde program, tüzük kuruluş kongresi de bir takvime bağlanmış olacak" dedi.

HDP milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay'ın partilerinden istifa ederek TİP'e geçmeleri bekleniyor.