AYM, sokağa çıkma yasağı için tedbir talebini 12. kez reddetti!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Diyarbakır’ın Sur ve Şırnak’ın Cizre ilçelerinde ailelerinden haber alamayan başvurucuların istediği sokağa çıkma yasağına ilişkin iki tedbir talebin reddine karar verdi. 29 Şubat’ta başvuruları karara bağlayan AYM, toplamda 12 talebin reddine karar verdi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Ahmet Şinoforoğlu’nun haberine göre, AYM, Sur ve Cizre ile ilgili başvuruları 29 Şubat’ta karara bağladı ve kararların gerekçesini bugün yayımladı. AYM’ye ilk başvuruyu Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yakınlarından haber alamayan aileler yaptı. Aileler, bölgede bulunan kişilerin yaşamlarının korunması, sağlık hizmetlerine erişimleri ve güvenli bir bölgeye alınmaları konusunda tedbir kararı verilmesini talep etti. Tedbir talebinin reddine karar veren AYM, kamu makamlarının sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için gerekli tedbirleri almaya devam edilmesine ve başvurucuların yakınlarının bulundukları adres ve sağlık durumları hakkında doğru ve geçerli bilgi vermek üzere kamu makamlarıyla doğrudan iletişime geçmelerine hükmetti.

AYM’ye ikinci başvuruyu ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde yakınlarından haber alamayan aileler yaptı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgede bulunan yakınlarının yaşamlarının korunmasını isteyen aileler, yakınları yaşamlarını yitirmişse cenazelerinin teslimi ve ölüm olayının etkili soruşturulması konularında tedbir kararı verilmesini talep etti. Tedbir talebin reddine karar veren AYM, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan başvurucuların yakınlarının hayatını kaybedenler arasında olup olmadıklarını yönünde bilgi verilmesine hükmetti.

AYM bu kararlarla birlikte on ikinci kez sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbir talebinin reddine karar vermiş oldu. AYM daha önce, Tahir Elçi, Meral Danış Beştaş ile Cizre ve Sur’da yaşayan vatandaşların tedbir taleplerinin reddine karar vermişti.