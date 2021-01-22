AYM, “rant hırsızı” sözünü ifade özgürlüğü saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medyada U.C.A isimli kişinin, eski Kemer Belediye Başkanı ve aktif siyaset yapan M.G. hakkındaki "imar rant hırsızı" sözlerine yönelik verilen para cezasını haksız buldu. AYM, kullanıcıya verilen cezayı "İfade özgürlüğü ihlali" olarak değerlendirip, 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

M.G. kendisine yönelik yazılan ifadelere ilişkin U.C.A. hakkında 2017'de "hakaret suçundan" cezalandırılması istemiyle şikâyette bulundu. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurucunun cezalandırılmasını talep etti. Yargılamayı yapan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 2018'de başvurucuya 7.080 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

"Kamu görevlisi, ağır eleştirilere katlanmalı"

U.C.A'nın karara itirazı üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, "imar rant hırsızı" sözlerini "ağır eleştiri" sayarak, M.G.'nin kamu görevlisi olarak "ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü olduğuna, suçun oluşmadığına, beraat kararı verilmesi gerektiği" gerekçesiyle hükmün onanmasına karar verdi.

Kararda, U.C.A'nın sosyal medya paylaşımını yaptığı dönemde, "M.G.'nin rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılması, iki ayrı mahkemede yargılamaların devam ediyor olması ve hakkında FETÖ veya Paralel Devlet Yapılanması (PYD) üyeliği suçundan Cumhuriyet Savcısı tarafından fezleke düzenlenmesi iddiaları kamuoyunu meşgul etmiştir. Yargılama sonucunda irtikap suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiş, FETÖ/PDY üyeliği suçunda da delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Hakaret içeren hiçbir ifade yok"

U.C.A. isimli kişi, kararı öğrenince AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. U.C.A, "Paylaşımda hakaret içerikli hiçbir ifadenin bulunmadığını, 'imar rant hırsızı' ifadeleri ile M.G. hakkında rüşvet ve irtikap suçlarından devam eden davalarla ortaya çıkan somut olguları dile getirmeye çalıştığını" söyledi.

AYM, sosyal medya kullanıcısı U.C.A.'nın iddialarının, "bir bütün olarak ifade özgürlüğü kapsamında incelenmesi gerektiğini" değerlendirdi. AYM, U.C.A'nın başvurusunda, "İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine" oybirliğiyle karar verdi. (ANKA)