T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYM sağlık çalışanlarının görevleri hakkındaki KHK’nın bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkındaki 663 sayılı KHK’nın bazı hükümlerini iptal etti

15 Şubat 2013 22:50

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin açtığı dava üzerine, 700 bine yakın sağlık çalışanını yakından ilgilendiren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nın” bazı hükümlerini iptal etti.

AYM, hastaların özel bilgilerinin istenmesine ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptaline karar verdi. Hürriyet gazetesinde Oya Armutçu imzalı habere göre, CHP, hastaların sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri paylaşımı düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Türk Tabipler Birliği, (TTB) Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, (SES) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, AYM, önünde KHK nöbeti tutuyordu. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı hala Yüksek Mahkemede.

CHP’nin iptal istemini 14 Şubat Perşembe günü görüşen AYM’nin kısmen iptal kararı verdiği öğrenildi. AYM’nin, uzman alımları ve hastane birlikleriyle ilgili de iptal kararları aldığı bildirildi.

ETİKETLER

aym663 khksağlık bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24