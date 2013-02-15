AYM sağlık çalışanlarının görevleri hakkındaki KHK’nın bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin açtığı dava üzerine, 700 bine yakın sağlık çalışanını yakından ilgilendiren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nın” bazı hükümlerini iptal etti.

AYM, hastaların özel bilgilerinin istenmesine ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptaline karar verdi. Hürriyet gazetesinde Oya Armutçu imzalı habere göre, CHP, hastaların sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri paylaşımı düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Türk Tabipler Birliği, (TTB) Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, (SES) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, AYM, önünde KHK nöbeti tutuyordu. Sağlık çalışanlarının gözü kulağı hala Yüksek Mahkemede.

CHP’nin iptal istemini 14 Şubat Perşembe günü görüşen AYM’nin kısmen iptal kararı verdiği öğrenildi. AYM’nin, uzman alımları ve hastane birlikleriyle ilgili de iptal kararları aldığı bildirildi.