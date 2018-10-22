AYM: Milletvekillerine maaş kesme cezası verilemez

Anayasa Mahkemesi (AYM), TBMM’de kınama ya da geçici çıkarma cezası alan milletvekiline para cezası verilmesini öngören içtüzük değişikliğini iptal etti. Kararın Resmi Gazete’te yayımlanmasının ardından disiplin cezası alan vekillerin maaşından kesinti yapılamayacak.

TBMM İçtüzüğü’nde geçen yıl yapılan değişiklikle TBMM’den geçici olarak çıkarma veya kınama cezası alan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilmeye başlandı. CHP, 163’üncü maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, başvuruyu esastan görüşen AYM, 4’e karşı 11 oyla alınan kararla maaş ve yolluklarında kesinti yapılmasına dair hükmü iptal etti.

Kararın gerekçesinde, yasama sorumsuzluğuna vurgu yapıldı. Ayrıca “bir fiile iki ceza olmaz” kuralına dikkat çekildi. Yani uzaklaştırma ve maaş kesintisi cezaları birlikte verilemeyecek.

İptal kararının Resmi Gazete’te yayımlanmasının ardından, disiplin cezasına çarptırılan milletvekillerine ayrıca aylık kesme cezası verilemeyecek.

Meclis İçtüzüğü’nün 163. maddesinin iptal edilen fırkası şöyle:

“Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilir.”