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AYM, Mehmet Baransu’nun 'hak ihlali' başvurusunu reddetti!

Baransu, 2 Mart 2015'te tutuklanmıştı

17 Mayıs 2016 19:20

Balyoz'da kumpas soruşturmasında “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu'nun Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) avukatı Sercan Sakallı aracılığıyla yaptığı başvuru reddedildi. AYM, başvuruyu oy çokluğu ile reddetti.

Avukat Sakallı, daha önce yaptığı açıklamada AYM’nin başvuruyu incelemekte çok geç kaldığını belirterek, müvekkilinin 15 ayı bulan tutukluluğunu da göz önünde bulundurarak Can Dündar-Erdem Gül kararının tekrarlanmasını ümit ettiğini söylemişti.

Aralarında Hasan Cemal, Prof. Baskın OranMurat Belge,Yasemin ÇongarCengiz Çandar ve Yavuz Baydar'ın da bulunduğu 70 gazeteci ve yazar, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Mehmet Baransu'nun tutuksuz ve adil yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) çağrı yaparak imza kampanyası başlatmıştı.

 

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