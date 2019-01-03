AYM, Meclis tüzüğündeki iki maddeyi iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Meclis içtüzüğünün yoklama ve kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınması usulünü belirleyen 2 hükmünü iptal etti.

AYM’nin, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile 124 milletvekilinin TBMM içtüzüğünün çeşitli maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması ve iptaline yönelik başvurusu hakkındaki kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, TBMM İçtüzüğünün, ‘Komisyonlarda inceleme süresi’ başlıklı 37’nci maddesindeki, ‘Ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla’ hükmü oybirliğiyle iptal edildi.

Buna göre kanun tekliflerinin esas komisyonlara havale edilmesinin ardından geçen 45 günün sonunda teklif sahipleri, teklifin Genel Kurul gündemine alınmasını isteyebilecek, bu istemler her hafta salı günü bir tane olmak üzere işleme alınacak.

Yoklama sınırı iptal edildi

AYM’nin iptal karar verdiği 2’nci hüküm ise İçtüzükteki yoklama usulünün, AK Parti ve MHP tarafından getirilen teklif ile değiştirilen kısmı oldu. Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilen hükme göre, TBMM Genel Kurulu birleşiminde tezkerelerin oylanması ile kanunların oylanması esnasında, işaret ile oylamaya geçilirken en az 20 milletvekilinin ayağa kalkması veya önerge vermesi, yoklama istemeye yetecek. (DHA)