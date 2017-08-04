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AYM, KHK'larla ilgili 70 bin başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, KHK başvuruları içim OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi

04 Ağustos 2017 21:44

Anayasa Mahkemesi (AYM) Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kaarnamelerle yapılan işlemlerle ilgili 70 bin 71 başvuruyu reddettiğini açıkladı. AYM başvurular için OHAL Komisyonu'nu öncelikli adres olarak gösterdi. 

AYM’den yapılan açıklama şöyle:

“Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.” (DHA)

 

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