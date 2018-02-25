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AYM kararlarına yapılan müdahalelere ilişkin soru önergesi 'kişisel görüş' gerekçesiyle iade edildi

"Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin ifadeler açıkça yargıya müdahale değil midir?"

25 Şubat 2018 14:50

 

 

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına yapılan müdahalelere ilişkin verdiği soru önergesi iade edildi. İade gerekçesinde soru önergesinde, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmemesi; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemesi ve belli konularda bilgi istenmesi gerektiği belirtildi.

Beştaş’ın soru önergesinin “nitelikleri taşımadığı” ileri sürülerek kabul edilmediği kaydedildi. AYM, Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında tahliye kararı vermiş fakat yerel mahkeme bu kararı uygulamamıştı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AYM’nin kararını, “Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarı” olarak nitelemişti. Beştaş da bunun üzerine Yıldırım’a, “Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin ifadeler açıkça yargıya müdahale değil midir?” diye sormuştu.

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