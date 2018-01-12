AYM kararına AP'den tepki

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili tahliye kararı Avrupa Parlamentosu'nda memnuniyetle karşılandı. Ancak AYM kararı sonrası nöbetçi mahkemenin verdiği karar Avrupa kulislerinde eleştiri ve hayal kırıklığına neden oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesinde Türkiye dosyasını yakından takip eden parlamenterlerden oluşan AP Türkiye Forumu adına yapılan açıklamada, bir yıldan fazladır devam eden tutuklulukları süresince hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Alpay ve Altan'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen AYM kararının sevindirici olduğu bildirildi. Kararın, "Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğünün iyileştirilmesi için dönüm noktası ve hayati bir adım oluşturduğu" görüşü ifade edildi.

Açıklamada, nöbetçi mahkemenin AYM kararını uygulamayı reddetmesi ise eleştirildi. Birinci derece mahkemelerin AYM kararını yerine getirmemesinin "Türkiye'de anayasal krizi daha da kötüleştireceği ve hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesini erozyona uğratacağı" savunuldu.

AP Türkiye Forumu 60 parlamenterden oluşuyor. Foruma İsveçli Hıristiyan Demokrat parlamenter Anna-Maria Corazza Bildt ve Türk kökenli Alman sosyal demokrat parlamenter İsmail Ertuğ başkanlık ediyor.

AYM kararı Türkiye'nin üye olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi'nde de memnuniyetle karşılandı. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da nöbetçi mahkeme kararı Avrupa Konseyi'nde de hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Anayasa Mahkemesi dün aldığı kararla tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın "hak ihlali" gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti. Ancak Altan ve Alpay'ın tahliye başvuruları nöbetçi mahkeme tarafından reddedildi.

Kayhan Karaca

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