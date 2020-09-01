AYM kararı: Basın açıklamasına ceza hak ihlali

Tunceli’de 2016’da düzenlenen basın açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle dönemin belediye eş başkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun ile HDP İl Eş Başkanı Arslan Çağ’a idari para cezası kesildi. Avukat Fatma Kalsen 2017 yılında para cezalarının iptali için Tunceli Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu.

Mahkeme, emniyetin tutanaklarını değerlendirerek cezaların iptali talebini reddetti. Fatma Kalsen bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Eski HDP Tunceli Milletvekili ve Belediye Başkanı Edibe Şahin, İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz ile aktivist Aysel Doğan’ın avukatları da kesilen para cezaları nedeniyle AYM’ye başvurdu. Tüm dosyaları birleştiren AYM kararını verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AYM, Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmederek yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Mahkemenin ihlal kararında; başvuruculara para cezası kesilmesinin olağanüstü hal sürecinde toplantı haklarını kullanmalarında dolaylı ve caydırıcı bir etkisi olduğu belirtildi ve “Bu durumun demokratik toplum gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Anayasa Mahkemesinin 17 Haziranda verdiği karar avukatlara yeni tebliğ edildi.

Haklarında hak ihlali kararı verilen ve her ikisi de tutuklu olan eski belediye başkanlarından Nurhayat Altun’un Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası sürüyor. Mehmet Ali Bul hakkında verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası ise Yargıtay tarafından onandı. Cezaya ilişkin AYM’ye yapılan bireysel başvuru süreci ise henüz sonuçlanmış değil.