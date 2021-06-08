AYM, HDP davası için raportör görevlendirdi: İlk karar tedbir talebi için verilecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açtığı davada ilk incelemeyi yapması için raportör görevlendirdi. 15 gün içinde tamamlanacak rapor, AYM heyetine sunulacak. Heyet, daha önce olduğu gibi, raporu okuyarak, iddianamenin yeterli olup olmadığını, kabul edilip edilmeyeceğini tartışacak. İddianamenin kabulü halinde, heyetin ilk olarak, HDP’ye yapılan ve yapılacak hazine yardımına tedbir konulması talebini karara bağlaması bekleniyor. AYM, tedbir talebini öncelikli değerlendirmeye gerek görmezse, bu konudaki kararını ilerleyen aşamalarda da verebilecek.

AYM, Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP iddianamesini daha önce kabul etmemiş, eksikleri gidermesi için geri göndermişti. Yargıtay Başsavcılığı da dün, iddianameyi yeniden düzenleyerek HDP’nin kapatılması davasını yeniden açtı.

AYM’nin, "Haklarında siyasi yasak istenen kişilerin Anayasa'nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerine iddianamede açıkça yer verilmeksizin, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulması, söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır" uyarısı doğrultusunda iddianameyi yeniden düzenleyen başsavcılık, daha önce 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istemişti. Yeni iddianamede bu sayı 500'e indi.

AYM, yeni iddianame ile ilgili raportör görevlendirmesini yaptı. Raportörün, iddianameye ilişkin raporunu 15 gün içinde AYM heyetine sunacağı belirtiliyor. AYM’nin, iddianamenin kabul edilir olup olmadığı incelemesinin ardından, kabul halinde, bu kez tedbir talebini karara bağlaması bekleniyor. Başsavcılık, HDP’ye yapılan ve yapılacak hazine yardımlarına bloke konulmasını talep etmişti. Ancak AYM, tedbir talebine ilişkin kararını daha sonra da verebilecek.

Kabulü halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP’nin savunmasının ardından Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. HDP, bu görüşe karşı da savunma yapacak. Daha sonra raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. AYM, karar aşamasında, seri müzakere yapabilecek. 15 kişilik AYM heyetinden toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, 15 üyenin 10'unun oyuyla kapatma kararı verilebiliyor.