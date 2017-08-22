AYM 'haksız tutuklama' gerekçesiyle yapılan başvurulara reddetti; OHAL Komisyonu'na gönderdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) “haksız tutuklama” gerekçesiyle bireysel başvuru yapan polis müdürüne OHAL döneminde kamu görevinden ihraç edilenler için kurulan komisyonu adres göstererek başvuruyu reddetti. Karardaki başvuru ile hiç ilgisi olmayan ayrıntılar, AYM’nin başvuruyu okumadan karar verdiği şüphesini gündeme getirdi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Elmadağ Polis Eğitim Merkezi’nde görevli iken tutuklanan Servet Şahin’in avukatı Aydın Erdoğan, müvekkilinin haksız ve sebepsiz tutuklandığı iddiasıyla AYM’ye başvurdu. Erdoğan’ın başvurusunda müvekkilinin 5 Eylül 2016’da tutuklanmasının ardından 7 Eylül 2016’da tutuklamaya yapılan itirazın Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nce reddedildiği belirtildi. Aynı mahkemenin 20 Kasım 2016 tarihli kararı ile tutukluluk halinin devamına karar verdiği ve buna yapılan itirazın da 13 Aralık 2016’da reddedildiği anlatılarak başvuru yollarının tükenmesi üzerine AYM’ye bireysel başvuru yapıldığı belirtildi. Müvekkilinin kanunda öngörülen nedenler olmadan tutuklandığını savunan Erdoğan, “Müvekkilin tutukluluğunu gerektiren somut delil, objektif maddi olgular gerçekleşmemiştir. Kaçma, delilleri yok etme şüphesini uyandıracak girişimi olmadığı gibi bu yönde bir emare de yoktur” denildi. Başvuruda anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine göre tahliye kararı verilmesini sağlayacak bir hüküm kurulması ve 20 bin TL tazminat ödenmesi istendi.

Ancak AYM 1. Bölüm 2. Komisyon’da görevli AYM üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Nuri Necipoğlu, başvuruyu Şahin’in öncelikle OHAL ihraçları nedeniyle kurulan Komisyon’a başvurması gerektiği gerekçesiyle reddetti. 685 sayılı KHK ile doğrudan KHK’lerle tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu belirtilen kararda öncelikle bu komisyona başvurulması gerektiği savunuldu. AYM’nin ret kararı verirken atıf yaptığı komisyon, kamu görevinden ihraç kararlarına karşı kuruldu ve yargı yetkisi bulunmuyor. AYM kararında, tek başvurucu olmasına rağmen “başvurucular” denilmesi ve yine isminin açıklanmaması talebi olmamasına rağmen bu yönde talep olduğundan bahisle değerlendirmeler yapılması, ayrıca başvuru dilekçesinden alıntılar yaparken de ilgisiz ifadelere yer vermesi AYM’nin önündeki başvuruyu okumadan ve başka bir karardan kopyala - yapıştır yoluyla aldığı kararı tekrarladığı şüphesini doğurdu.

“Açık maddi hatta”

Anayasa Mahkemesi’nin tutuklama nedeniyle yaptığı başvuruyu konuyla tamamen ilgisiz bir karar vererek reddetmesine tepki gösteren avukat Aydın Erdoğan, “Davamız başvurudan anlaşılacağı üzere haksız, sebepsiz tutuklamaya ilişkindir. Tutuklama için hiçbir sebep bulunmadığı halde müvekkil tutuklanmıştır. Başvurumuzun esastan incelenmesi gerekirken, en basit özen gösterilmeden idari işlem başvurularıyla karıştırılmış, başvuru konusuyla ilgili olmayan bir sonuca ulaşılmıştır. Halbuki OHAL kararnameleriyle tesis edilen idari işlemlere karşı başvuruları incelemek için kurulan komisyonun yargı işlemlerini inceleme yetkisi yoktur. AYM açık bir maddi hata yapmıştır. Bunu resen düzeltmelidir. Düzeltilmediği taktirde AİHM’ye başvurmaktan başka bir yol kalmamıştır” dedi.