AYM gösteri-yürüyüş hakkını genişletti

Anayasa Mahkemesi, (AYM) 34. maddesi güvence altına aldığı gösteri, toplantı ve yürüyüş hakkını genişleten bir karara hükmetti. 20 dakika yol kapatan beş göstericiye verilen idari para cezasını ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali’ sayan AYM, ‘katlanılabilir’ bu tür eylemlere ceza verilmemesi gerektiğine karar verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun aktardığına göre, AYM 2. Bölümü’nün kararına göre 6 Mayıs 2014’te, Eskişehir’de Deniz Gezmiş anmasına katılan R.G.E., S.Ş., A.U.’ya yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 356 lira trafik idari para cezası verildi. E.Y., ve B.G.’ye ise tramvay yolunu kapatarak valilikçe yasaklanmış yerde yürüyüş ve basın açıklaması yapmaktan dolayı ‘emre aykırı davranış’ nedeniyle ayrı ayrı 189 lira idari para cezası kesildi. Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği, idari para cezalarının iptali talebini reddedince beş gösterici, AYM’ye bireysel başvuruda bulundular.



AYM, 19 Nisan tarihli kararıyla oybirliğiyle ihlal ve yeniden yargılamaya karar verdi. AYM kararında, 20 dakika gibi kısa bir süreliğine yolun kapatılması eylemi sırasında, bir ambulansın yolunu değiştirdiği, yakında alternatif yollar olduğu vurgulanarak, başkasının hak-özgürlüğünü sınırlandıracak derecede yol kapatmadan bahsedilmeyeceği belirtildi.



AYM, eylemin, kamu düzenini bozmadığını vurguladı, “barışçıl, kabul edilebilir sınırda ve katlanılabilir” olduğuna ve “demokratik toplumda” ceza verilmemesi gerektiğine hükmetti. İhlal kararının bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Biri emekli, dördü üniversiteli beş başvurucunun para cezaları yeniden yargılamada iptal edilip geri ödenecek. AYM, bu örnek kararıyla benzer şekilde toplantı-gösteri yürüyüşü yaptıkları, trafiği kapattıkları gerekçesiyle ‘emre aykırı davranış’ ve ‘trafik idari para cezası’na çarptırılan gösteri hakkı mağdurlarına bireysel başvuru yoluyla yeniden yargılama ve cezalarını iptal ettirme yolunu açtı.