AYM, Gezi eylemlerinde polisin darp ettiği gösterici hakkında hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi eylemleri sırasında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda polisin copla darp ettiği Özge Özgürengin hakkında polisin copla müdahalesinin ölçülü olmadığını, göstericinin hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 3 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi eyleminde polis tarafından copla darp edilen Özge Özgürengin, ‘gösteri yürüyüşü hakkı ve kötü muamele yasağının ihlali’ iddiasıyla AYM’ye başvurdu.

AYM, 19 Nisan’da, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İhlalin ortadan kaldırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeniden soruşturma yapılmasını isteyen AYM, başvurucu kadına 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükme bağladı.

Kararda, “Somut olayda başvurucunun polis müdahalesinden kaçarken coplarla vücudunda yaygın ekimozlar oluşacak şekilde müdahaleye maruz kalmasının ölçülü olduğunu söylemek mümkün değildir” denildi.