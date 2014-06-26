AYM, Evren ve Şahinkaya'nın bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 12 Eylül davasından mahkûm olan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya’nın hak ihlâline uğradıkları iddiasıyla yaptıkları bireysel başvuruyu reddetti.

Oya Armutçu'nun hurriyet.com.tr'deki haberine göre, Evren ve Şahinkaya, 2013 yılı şubat AYM’ye haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapmışlardı. Dilekçede, Evren ve Şahinkaya’nın, 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunularak, TCK’nın 146’ncı maddesindeki “TBMM’yi ortadan kaldırma suçunu işledikleri” iddiasıyla açılan kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun tespiti için yapılan başvurular hatırlatılmıştı.

Dilekçede, mahkemenin davanın yok hükmünde sayılmasını reddettiği ve iç hukuk yollarının tüketildiği öne sürülmüştü. AYM Genel Kurulu dün Evren ve Şahinkaya’nın bireysel başvurusunu görüştü ve oybirliği ile reddeti. AYM Evren ve Şahinkaya’nın yargıtaydaki teymiz süreçlerinin devam ettiği ve iç hukuk yolları tüketilmediği için başvurunun reddine karar verdi.