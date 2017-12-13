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AYM Diyanet personelinin siyaset yapmasına izin vermedi

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, ilgili maddenin iptalini istemişti

13 Aralık 2017 21:45

 Anayasa Mahkemesi(AYM), Diyanet personeline siyaset yasağı ile ilgili maddenin iptal istemini oybirliği ile reddetti. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, ilgili maddenin iptalini istemişti.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara göre imamlar, müftüler ve tüm diyanet personeli siyasi faaliyette bulunamayacak, herhangi bir partiyi övemeyecek, eleştiremeyecek. 1965 tarihinde çıkarılan bu yasa maddesi, geçerli olmaya devam edecek.

Daha önce Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, ilgili maddenin iptalini istemişti. Anayasa Yüksek Mahkeme'si, iptal başvurusu inceledikten sonra talebi reddetti ve Diyanet personeline siyaset yapma yasağının anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

Bu kararla Diyanet İşleri Başkanlığı personel yasasının 25. maddesi değişmezken, Diyanet personelinin siyasi faaliyette bulunmasını, herhangi bir partiyi övmesini ve eleştirmesini yasaklanmış oldu. Bu eylemlerde bulunan kişiler hakkında soruşturma açılmasını veya meslekten atılmasını öngörüyor.

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