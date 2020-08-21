AYM'den tutukluya tuvalette dayağa 70 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), olay tarihinde tutuklu olan üniversite öğrencisinin, sınava götürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi’nin tuvaletinde uzman çavuş ve 10 jandarma tarafından dövülmesini “eziyet” olarak nitelendirdi.

Tutuklu öğrenciye 70 bin TL tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, 3 bin TL adli para cezası verilen sanık uzman çavuşun cezasını yetersiz buldu ve yerel mahkemeden “caydırıcı” bir ceza istedi. Mahkeme, ayrıca davaya dahil edilmeyen askerlerin de yargılanmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, olay şöyle gerçekleşti: Maslak Sevk Bölüğü, ring aracına bindirmeden önce Can’dan parmağındaki alyansı çıkarmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Can, bir uzman çavuş ve emrindeki 10 asker tarafından tuvalete götürüldüğünü bildirdi.

“Tuvalette dövüldüğünü, hayalarının sıkıldığını, copla boğazına vurulduğunu ve kendisine hakaret edildiğini” belirten Can, Kırklareli Cezaevi’ne dönmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Can, sevk edildiği hastanede darp edildiğine ilişkin doktor raporu da aldı.

Başvuruyu değerlendiren AYM, Fırat Can’ın yaşadıklarının “eziyet” olarak tanımladı ve ihlal kararı verdi. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine karar veren AYM, Can’a 70 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.