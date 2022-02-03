AYM'den KHK listesiyle kamudan ihraca ikinci kez iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti bulunduğu" gerekçesiye liste yapılarak, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarmayla ilgili ikinci kez iptal kararı verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; AYM, düzenlemedeki, "üyeliği" ve "mensubiyeti" ibaresini anayasaya aykırı buldu.

22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki 'FETÖ'den ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu.

Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.