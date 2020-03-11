AYM'den, KHK ile uygulanan ilave tedbirlere karşı kritik karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere (KHK) ile uygulanan ilave tedbirlere karşı dava açma hakkını ortadan kaldıran kuralı iptal etti. Pasaportların iptali ve mal varlığına el konulması gibi ilave tedbirlerin komisyonca görüşülemeyeceği yönündeki düzenleme reddedildi. Buna göre KHK ile işten çıkarılanların pasaport ve lisanslarının iptali ile kurum ve kuruluşların kapatılarak mal varlıklarının hazineye devrine karşı artık OHAL komisyonuna başvurabilecek.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, kararda asıl tedbirlerden ayrılabilir nitelikteki ilave tedbirlere komisyonca bakılması gerektiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, pasaportların iptali ve mal varlığına el konulması gibi ilave tedbirlerin Komisyonca görüşülmesini engelleyen maddenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdi.