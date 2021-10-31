AYM'den keyfi erişim engeli kararına fren

Anayasa Mahkemesi, keyfi erişim engeli kararlarına “dur” dedi. Sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engeli karalarına karşı yapılan 9 ayrı başvuruda ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Yeniden yargılama yapılmasını kararlaştıran Yüksek Mahkeme, pilot kararı erişim engeli usulünün yeniden düzenlenmesi için Meclis’e de gönderdi. AYM yeni düzenleme yapılması için benzer başvuruların görüşmesini 1 yıl süre ile erteledi.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, bu başvurulardan 9’u üzerinden önemli bir pilot karara imza attı. Yüksek Mahkeme, sulh ceza hâkimlerince pek çok habere ilişkin verilen erişim engeli kararlarının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. İhlallerin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararların birer örneği ilgili sulh ceza hakimliklerine gönderildi. Ayrıca başvuruculara 8 biner TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.

Yüksek Mahkeme bununla da yetinmedi. Mahkeme önünde benzer pek çok başvurunun bulunduğuna dikkat çekti. Bu dosyaların hepsinde ihlal kararı verilerek, erişim engellerinin kaldırılmasının sağlanabileceği ancak bu durumun yeni ihlallerin önüne geçmeyeceğini belirtti. Yeni hak ihlallerinin yaşanmaması için erişim engeli kararlarının dayanağı olan yasada değişiklik yapılması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle kararın bir örneğinin Meclis ve Adalet Bakanlığı’na da gönderilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda Meclis’te gereken düzenlemenin yapılması için benzer başvuruların görüşmesi 1 yıl süreyle ertelendi.

Kararda,, yapılacak yeni düzenlemenin çerçevesi de çizildi. Buna göre; erişim engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. Erişim engeli için acil toplumsal ihtiyaç zorunluluğu getirilmeli. Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. Keyfi uygulamalara yol açmayacak güvenceler oluşturulmalı. Erişim engelli kararları istinaf ve temyiz denetimine açılmalı. Sulh ceza hakimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak başvurmalı.

Söz konusu pilot karar uyarınca 1 yıl içinde yeni yasal düzenleme yapılmazsa; Anayasa Mahkemesi önünde bekleyen ve bu sürede yapılacak olan tüm benzer başvurular için hak ihlali kararı verecek. AYM önünde 500 dolayında hali hazırda “erişim engeli” konulu bireysel başvuru dosyası olduğu kaydediliyor.