AYM’den kayyım protestolarında kesilen para cezalarına ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Tunceli’de Diyarbakır ve Mardin’deki kayyım atamalarını protesto etmek için oturma eylemi düzenleyenlere kesilen idari para cezası hakkında, “hak ihlali” kararı verdi.

AYM, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasın protesto etmek için 5 Eylül 2019’da Dersim Sanat Sokak’ta oturma eylemi yaptıkları nedeniyle haklarında idari para cezası verilen başvurucular hakkında kararını açıkladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, oturma eylemi gerçekleştirenlere kesilen idari para cezasına yapılan itirazların Tunceli Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi üzerine 5 Eylül 2019 ile 19 Aralık 2019 tarihleri arasından AYM’ye “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla bireysel başvurular yapıldı.

Bakanlık cezayı savundu

Adalet Bakanlığı’nın görüşüne de yer verilen kararda, bakanlık başvurucular hakkında uygulanan idari para cezalarının kanuni dayanağının olduğunu savunarak uygulanan tedbirin demokratik toplum düzeninde gerekli ve orantılı olduğunu belirtti.

İhlal kararı

Kararda, belediye başkanlarının görevden alınmasının partililer ve görevden alınan belediye başkanlarının seçmenleri açısından belirli bir memnuniyetsizliğe ve gerginliğe neden olacağı kabul edilse de sırf toplumsal bir memnuniyetsizliğin varlığı temel hakların engellenmesi için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği belirtildi. Kararda, başvuruculara verilen idari para cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı vurgulanarak, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verildi.

AYM kararında tazminat taleplerini ise reddetti.