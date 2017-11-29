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AYM, Demirtaş'ın başvurusunu 6 Aralık'taki duruşma gündemine aldı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu 6 Aralık tarihinde yapacağı

29 Kasım 2017 21:01

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın başvurusunu 6 Aralık tarihinde yapacağı duruşma gündemine aldı.
AYM Mahkemesi İkinci Bölüm Başkanlığı, 6 Aralık 2017 tarihli mahkeme toplantı gündemini açıklarken, gündemdeki son başvurunun tutuklu HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın başvurusu olduğu öğrenildi. \'Kabul edilebilirlik ve esas\' evresinde ele alınacak başvurunun konusu ile ilgili şöyle denildi:
\"Başvuru, milletvekili olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; tutuklamaya konu suçlamaların ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet kapsamındaki eylemlere ilişkin olması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevinin yerine getirilememesi nedenleriyle ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.\"
AYM\'deki duruşma, Demirtaş\'ın, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasından bir gün önce yapılacak.

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