AYM, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'e iptal istemini esastan görüşüyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ve İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu esastan görüşmeye başladı.

TCK'nin 299. maddesi şöyle:



"Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır."