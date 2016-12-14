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AYM, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” maddesinin iptal istemini reddetti

Yasanın anayasaya ve AİHS'e aykırı olduğu belirtilerek AYM'ye başvuru yapılmıştı

14 Aralık 2016 20:30

Anayasa Mahkemesi (AYM)  "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunun Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, ilgili kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

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