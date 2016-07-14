AYM, çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiye 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veren yasayı iptal etti!

Çocuklara yönelik tecavüze en az 16 yıl hapis cezası verilmesi hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi, bu kez de çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi kuralını iptal etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 16 yıl hapis cezasının suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır olduğunu savunan Yüksek Mahkeme, çocuğun yaşını tamamlayarak birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi olayın özelliklerinin dikkate alınarak ceza tayin edilmesini önerdi. Bu kapsamda, cezanın indirilmesi için yeni düzenleme yapılması amacıyla hükümete 6 ay süre verildi. İptal kararına karşı çıkan üye Osman Paksüt ise “12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 50 yaşındaki faile 8 yıl hapsi çok görmek, toplumda infial yaratır” dedi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi, baktığı bir çocuk istismarı davasında Türk Ceza Yasası’nın 103. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme dilekçesinde, 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik cinsel istismara 8 yıldan 15 yıla kadar ceza öngören maddede “mağdurun rızasına hukuki sonuç tanınmadığı, bu mağdurların rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında cezanın çok yüksek olduğunu” savundu. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye 8 yıldan 15 yıla, istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise cezanın 3 yıldan 8 yıla kadar olmasını öngören yasa maddesini iptal etti.

Bu iptalin “söz konusu suçlarda mahkemelere olaya özgü takdir marjı tanımaması ve onarıcı hukuk kurumları öngörmemesi” gerekçesiyle alındığı belirtilen kararda, ceza yaptırımının alt sınırının 16 yıldan aşağı olmamak üzere belirlenmesinin; “fiilin farklı yaş kategorilerindeki mağdurlara karşı işlendiği veya failin küçük olduğu ya da fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi gibi her bir somut olayın özellikleri dikkate alınarak ceza tayin edilmesi”ni engellediği ileri sürüldü. Yüksek Mahkeme, 16 yıl hapis cezasının iptalindeki bu gerekçelerin, çocuğa yönelik cinsel istismara 8 yıldan 15 yıla kadar hapis öngören kurul için de geçerli olduğunu kaydetti. Kararda, “İtiraz konusu kural da aynı şekilde bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecek bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle kural ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırıdır” dendi.