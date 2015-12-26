AYM, 'ciddi bir tehlike bulunmadığı' gerekçesiyle sokağa çıkma yasaklarına ilişkin tedbir talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şırnak'ın Cizre ve Diyarbakır'ın Sur ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbir talebini, "Başvuruculara yönelik derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlike bulunduğu dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerden bu aşamada anlaşılamadığı" gerekçesiyle reddetti.

DHA'nın haberine göre, AYM, 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de yaşayan İrfan Uysal, Evin Çağlı, Osman Kültür, Maşallah Özdemir, Halise Kulja, Nevroz Yılmaz, Abdulkerim Pusat ve 11 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur'da yaşayan Sedat Aydın'ın sokağa çıkma yasaklarına ilişkin tedbir taleplerini reddetti.

AYM'nin tedbire ilişkin ara kararında başvurunun konusuna ilişkin "Şırnak'ın Cizre İlçesi ve Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde mülki amirler tarafından alınan 'sokağa çıkma yasağı' kararlarının başvurucular yönünden yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkını ihlal ettiği iddiaları hakkındadır. Başvurucular, mülki amirler tarafından 'sokağa çıkma yasağı' kararı alınmasının ve uygulanmasının engellenmesi konusunda tedbir kararı verilmesini talep etmektedirler" ifadeleri kullanılmıştı.

"Somut olarak tehlike altında değil"

Başvurunun 25 Aralık günü doğrudan AYM'ye yapıldığı belirtilen açıklamada karara ilişkin "Somut olayda başvurucu Sedat Aydın, Sur’da yaşadığını, evde iki aylık bebek bulunduğunu, bebeğin aşı ve kontrollerinin yapılamadığını belirtmiştir. Sur Kaymakamlığından alınan yazıda, başvurucu ile yapılan görüşme neticesinde başvurucunun 11 Aralık 2015 tarihinde yasak ilan edilen bölgeden ailesiyle birlikte ayrıldığının anlaşıldığı belirtilmiştir. Ayrıca nüfus kayıtlarına göre kardeşine ait olduğu anlaşılan bebeğin, aşılarının zamanında yapıldığı ve eksiksiz olduğu görülmektedir. Sur Kaymakamlığınca sunulan bilgi ve belgelerden başvurucunun ve ailesinin sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgenin dışında olduğu ve somut olarak tehlike altında bulunmadığı anlaşıldığından tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir" denildi.

Şırnak Valiliği tarafından sunulan belgelerden, başvurucunun sokağa çıkma yasağı uygulanan bölge dışında bulunduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Somut olayda başvurucu İrfan Uysal, Cizre’de açılan ateş sonucu kolundan yaralandığını, sağlık hizmetlerine erişememesi nedeniyle sol kolunun kesildiğini belirterek tedbir talebinde bulunmuştur. Şırnak Valiliğince sunulan bilgi ve belgelerden, başvurucunun Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu, yakında taburcu edileceği, hastanenin bulunduğu bölgede ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulanmadığı ve ayrıca başvurucunun başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi yönünde talebinin olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda, sağlık hizmetlerinden yararlandığı ve 'sokağa çıkma yasağı' uygulanan bölge dışında bulunduğu anlaşılan başvurucuya yönelik derhal tedbir kararı verilmesini gerektirecek bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekir"

"İhtiyaçları karşılanıyor"

AYM'nin tedbire ilişkin ara kararına yönelik açıklama şöyle sürdürüldü

"Somut olayda başvurucular Evin Çağlı, Osman Kültür, Maşallah Özdemir, Halise Kulja, Nevroz Yılmaz ve Abdulkerim Pusat sağlık hizmetlerine erişemediklerini, temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını, aileleriyle iletişim kuramadıklarını ileri sürmüşlerdir. Şırnak Valiliği, bölgede yaşayan insanların 112 Acil Yardım Hattı ve 155 Polis İmdat Hattını aramaları hâlinde sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin karşılandığını, ancak yapılan araştırma neticesinde başvurucuların Valilik ve Kaymakamlık birimlerinden yardım talebinde bulunmadıklarını, ayrıca yasaklar süresince her türlü telefonla iletişim imkânlarının bulunduğunu belirtmiştir. Nitekim başvurucuların da resmi makamları aramalarına rağmen kendilerine yardım ulaştırılmadığına dair iddiaları bulunmamaktadır. Bu durumda, dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden başvurucuların, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin karşılanmadığına dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır"

AYM'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin, koşulları oluşmadığı belirtilen tedbir taleplerinin reddine karar verildiği bildirilerek şöyle denildi:

"Açıklanan nedenlerle, başvuruculara yönelik derhal tedbir kararı verilmesini gerektiren ciddi bir tehlike bulunduğu dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerden bu aşamada anlaşılamadığından koşulları oluşmayan tedbir taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir". Mahkemenin hükmündeyse "Başvurucuların tedbir taleplerinin reddine, kararın bir örneğinin başvuruculara tebliğine, 26 Aralık tarihinde oybirliğiyle karar verildi" denildi.