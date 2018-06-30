AYM, CHP'nin OHAL kanunlarının iptali için yaptığı başvurularda kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 11 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, yaklaşık 2 senedir devam ediyor. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, cuma günü yaptığı açıklamada, OHAL’i uzatma tezkeresinin TBMM’ye gelmeyeceğini söylemişti.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7089, 7090, 7091, 7092 ve 7098 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.