AYM, bir kolu olmayan tutuklunun hücreden çıkarılmasını istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) sağ kolu olmayan ve tutulduğu tek kişilik hücrede tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan Ersan Nazlier’in koşullarının düzeltilmesi için yapılan “acil tedbir” başvurusunu haklı buldu.

AYM, 7 ay sonra verdiği kararda, Nazlier’in tek kişilik odada tutulmasının süreklilik kazanmasının “maddi ve manevi bütünlüğü bakımından ciddi tehlike oluşturacağı” vurguladı.

Nazlier’in sağlık durumunu bozabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması için, fiziki koşulları dahi iyi olan bir ceza infaz kurumuna sevk edilerek, periyodik olarak açık havaya erişiminin sağlanması gibi tedbirlerin yeterli olmadığını da vurgulayan mahkeme, şu tavsiyede bulunuldu:

“Tedbir kararının kabulü başvurucunun sağlık durumuna ve fiziksel özelliklerine uygun koşullarda cezasının infaz edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesi gerekir.”

Ersan Nazlier kimdir?

7 Haziran 2006 tarihinde Şırnak’ta çıkan çatışmada ağır yaralı olarak yakalanan PKK’li Ersan Nazlier, tedavi sonrası tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

2015’te ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası verilmesi üzerine Nazlier, tek kişilik hücreye konuldu.

Tek başına kalamayacağı yönündeki hastane raporuna rağmen durum değişmedi.

Nazlier, bir süre sonra Silivri 9 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Burada da tek kişilik hücreye konulan Nazlier, önce AYM’ye, ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.