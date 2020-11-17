AYM: Belediye başkanlarının, meclis kararlarını iptal etmek için dava açma yetkisi var

Anayasa Mahkemesi (AYM), belediye başkanlarının, belediye meclisinden çıkan kararları iptal etmek için dava açma yetkisi olduğuna hükmetti.

Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi’ndeki “Belediye başkanı, meclis ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, AYM’ye başvurdu. Mahkemenin başvurusunu görüşen AYM, başkana verilen bu yetkinin Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliğiyle karar verdi.

"Belediye başkanı hukuka aykırı kararları dava eder"

Belediye Başkanı’nın kendisine tanınan bu yetkiyi kanundan aldığı vurgulanan AYM kararının gerekçesi şöyle:

“Belediye başkanının idari yargıya başvurabileceği meclis kararları onun, hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği kararlardır. Belediye halkı üzerinde etki ve sonuçlarını doğuracak olan fakat öte yandan kararın alınma sürecinde de bizzat bulunan veya bu süreç hakkında yakinen bilgi sahibi olan belediye başkanı tarafında hukuka aykırı olduğuna dair bir takım gerekçelerle ileri sürülen söz konusu kararların hukuka uygun olup olmadığının yargı mercilerince denetlenmesinin sağlanmasının idarenin hukuka bağlılığını gerçekleştirmeye ve böylece bireylerin hak ve özgürlükleri ile toplum menfaatini korunmasına hizmet edeceği açıktır.”