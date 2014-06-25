AYM, başörtülü avukatın duruşmaya alınmamasına 'hak ihlali' dedi

Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Başörtülü bir avukat, duruşmaya alınmadığı gerekçesiyle haklarının ihlal edildiğini savunarak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kadın avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Genel Kurul'un 16 üyesinin oy çokluğuyla alınan karara, 1 üye muhalif kaldı.

Yüksek Mahkeme, avukatların başörtüsüyle duruşmaya alınmamasının, Anayasa'nın eşitlik ve din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 10 ve 24. maddelerine aykırı olduğuna hükmetti.