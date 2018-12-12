AYM, "Başörtü yasağı başvurucuya da uygulandı" dedi, öğrenciye 20 bin lira tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Boğaziçi Üniversitesi 4. sınıfta kayıt yenilemediği gerekçesiyle 2004’te okuldan ilişiğinin kesilmesinin “türban yasağı” nedeniyle olduğunu iddia eden Sara Akgül’ün başvurusunu kabul etti. Akgül’ün türban yasağı nedeniyle okula devam edemediğini ispatlayamamasına karşın Anayasa Mahkemesi, başvuranın mağdur olduğu sonucuna vardı. Akgül’ün din özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlal edildiğine karar verilirken, 20 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü kazanan Sara Akgül’ün, 2004’te 4. sınıf öğrencisiyken kaydı yenilenmediği gerekçesiyle üniversite ile ilişiği kesildi. Başvurucu, bu ilişik kesmeye karşı herhangi bir dava açmadı. 2008’te çıkarılan öğrenci affıyla yeniden üniversiteye dönen Akgül, 2012’de mezun oldu.

MEB bursu istedi

Milli Eğitim Bakanlığı, bu arada Akgül’den üniversiteden ilişiğini kestiği gerekçesiyle aldığı bursun 4 bin 979 liralık kısmının geri ödenmesini istedi. Söz konusu miktarı ödeyen Akgül’ün idare mahkemesinde işlemin iptali talebiyle açtığı dava reddedildi.

Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Akgül, başının açılmasının istendiğini, bu talebi reddetmesi nedeniyle okula alınmadığını ve eğitimine devam edemediğini öne sürdü. Başvuruyu görüşen AYM Genel Kurulu, üniversitenin ilişiği kesme nedenini “kayıt yenilememe” durumuna bağlamasının inandırıcı olmadığını savundu.

Yüksek Mahkeme, Akgül’ün “türban yasağı” mağduru olduğunu ilginç bir değerlendirme ile kararlaştırdı. Kararda, “Başörtüsüne Özgürlük Girişimi”nin kurucuları arasında olması nedeniyle, o dönemde başşörtüsü yasağının başvurucuya da uygulandığı kanaatine varıldığı belirtildi. Mahkeme, üniversitenin yanıtını da dikkate almadı.