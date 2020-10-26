AYM Başkanı Zühtü Arslan: "Işıklar yanıyor" tweeti’nden haberim yok!

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın tartışma yaratan “Işıklar yanıyor” tweet’inden yükse mahkeme başkanı Zühtü Arslan’ın haberi olmadığını yazdı.

Orakoğlu, 19 Ekim'de kaleme aldığı yazıda Zühtü Arslan’ın söz konusu mesajı atılmadan önce bilebileceğini iddia etmişti. Yeni Şafak yazarı bugünkü yazısında Arslan’ın danışmanının o gün kendisini aradığını ve iddiasını reddettiğini aktardı. Orakoğlu, şunları yazdı:

Hatırlanacak olursa 19 Ekim 2020 tarihli köşe yazımızda , ‘’AYM üyesi Engin Yıldırım’ın Türkiye’yi karıştıran darbe iması ve tartışmalarına yol açan ‘Işıklar yanıyor tweeti’nden AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da haberdar olabileceğinden” bahsetmiştik. Aynı gün öğle sonrasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın danışmanı tarafından arandım. Danışman şahsıma AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın AYM üyesi Engin Yıldırım tarafından atılan ve paylaşılan ‘Işıklar yanıyor’ tweet’inden haberdar olmadığını belirtti. Tweet atıldıktan sonra kamuoyu ile birlikte Başkan’ın da haberdar olması üzerine AYM üyesi Engin Yıldırım’ı makama çağırdıklarını sonraki gelişmeleri bilmediğini özellikle belirtti.

Danışmana iki soru sorduğunu söyleyen Orakoğlu, şöyle devam etti:

Danışmana sorduğum ve Başkan’a iletilmesini istediğim ilk soru “AYM Başkanı ve diğer üyelerin bu konuda haberi olmadıklarını düşünürsek ‘ışıklar yanıyor’ tweeti’nden sonra AYM’de yapılan toplantıda tartışmaların olduğu, Engin Yıldırım’ın bu paylaşımının AYM kararını uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararı sonrasında yapılmasının darbe çığırtkanlığı olabileceği yönünde bir araştırma ve soruşturma kararı neden alınmadı” sorusuydu. Diğer üzerinde durduğum önemli bir konu ise AYM’de yapılan toplantıda Başkan Zühtü Arslan’ın bu üye hakkında ön inceleme isteyip istemediği konusuydu. Zira AYM konu ile ilgili yaptığı açıklamada kurumunu ve AYM üyesi Engin Yıldırım’ı koruma içgüdüsü ile hareket ettiği izlenimini veren şu açıklamayı yapıyordu: ‘’Işıklar yanıyor paylaşımı Yıldırım’ın şahsi görüşüdür bizi bağlamaz. AYM her türlü demokrasi dışı girişimi reddeder.”

Orakoğlu, “bazı çevreler” olarak nitelediği ancak isim vermediği bir grubun mesajı yargı darbesi hazırlıklarına işaret olarak yorumladıklarını iddia ederken şu ifadeleri kullandı:

"Zira 28 Şubat Post Darbesi’nden başlayarak 27 Nisan E muhtırası, 17/25 Aralık polis ve yargı darbesi ve 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve ülkede iç savaş çıkarma girişimlerinde orduya sızmış FETÖ’cülerin Genelkurmay Başkanlığı’nda sabahlara kadar yanan ışıklar sonucunda darbe planlarını uygulama kararı almış olmaları en azından AYM üyesi Engin Yıldırım hakkında ön inceleme başlatılmasını haklı kılıyor. Zira FETÖ tarafından Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen başarısız darbe girişimleri sonrasında yapılan tahkikatlarda yargıya sızan 4 bin civarında FETÖ’cü savcı ve hakim meslekten men edildi. Halen de kriptolar deşifre edilmeye devam ediyor. FETÖ devletin diğer kritik kurumlarına sızdığı gibi Anayasa Mahkemesi’ne de sızmıştı. Nitekim ByLock kullanan iki üye kurumdan ihraç edildi. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nde çalışmakta olan raportörlerden neredeyse yarısı (33 kişi) hakkında FETÖ’den işlem yapıldı. Bu şartlar içinde doğrusunu isterseniz Engin Yıldırım konusunda AYM Başkanı’nın neden bir ön araştırma yaptırmadığı enteresan bir gelişme doğrusu!"