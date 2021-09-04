AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu dünya evine girdi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu Abdullah Enes ile Elif Burcu Kaya, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Gölbaşı Vilayetler Evi'ndeki nikaha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlama mesajı gönderdi. Törene AYM üyelerinin yanı sıra yargı camiasından çok sayıda önemli isim katıldı. Evlilik cüzdanını geline veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genç çifte mutluluklar diledi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çiftin nikahını yolladığı tebrik mesajı ile kutladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua okuyup, genç çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.