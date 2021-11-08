AYM Başkanı Zühtü Arslan: Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, yargı makamlarınca verilen kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı. Yargı mensuplarının yargıyı polemik içerisine çekebilecek davranışlardan uzak durması gerektiğini ifade eden Arslan, "Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir. Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz" dedi.

Adalet Bakanlığınca Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yargı mensupları katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, sempozyumda yaptığı konuşmada, masumiyet karinesinin uzun, zorlu ve çetin bir mücadele sonrası ele edildiğini vurguladı. Arslan, Masumiyet karinesinin korunmasının, yargı bağımsızlığının korunmasına, hem yargı bağımsızlığının hem de masumiyet karinesinin korunmasının ise kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesine bağlı olduğunu ifade etti. Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin hem norm denetiminde hem de bireysel başvurularda masumiyet karinesinin bütün boyutlarını ortaya koyan kararlar verdiğine dikkati çekti.

Yargılama sürecinde kişinin, mahkemenin verdiği karara kadar suçlu kabul edilmeyeceğine dikkati çeken Arslan, yargılama sonucu kişinin beraat etmesiyle, beraat kararını sorgulayıcı tutumlar sergilenmesinin de masumiyet karinesinin ihlali anlamını taşıdığını ifade etti.

"Hakim ve savcılarımız, yargıyı siyasi polemik içerisine çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınmalı"

Yargı bağımsızlığına da değinen Arslan, yargı makamlarınca verilen kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı. Arslan, yargı mensuplarının yargıyı polemik içerisine çekebilecek davranışlardan uzak durması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hakim ve savcılarımızın anayasal ve yasal yetkilerini aşabilecek ve yargıyı siyasi polemik içerisine çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir. Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir. Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak gerekiyor zira yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi ancak bu ilkeleri, anayasal esasları hayata geçirdiğimizde korunabilecek temel değerlerdir. Dolayısıyla yargı bağımsızlığının ve masumiyet karinesinin korunması devam eden yargılamalar konusunda azami hassasiyet gösterilmesine bağlıdır."