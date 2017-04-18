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AYM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

CHP'li Tezcan, "Referandumun iptali için gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne gideriz" demişti

18 Nisan 2017 18:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olaarak 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli sayması ile başlayan tartışmalar devam ediyor. Tezcan, halk oylaması sırasında meydana gelen hak ihlalleri konusunda önce Anayasa Mahkemesi'ne, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını söylemişti.

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