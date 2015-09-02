AYM Başkanı Arslan'dan Yargıtay Başkanı Cirit'in Yüce Divan önerisine yanıt

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Yüce Divan görevi Yargıtay'a verilsin" sözleri için, "1961'den bu yana konu tartışılıyor. Anayasa Mahkemesi kurulduğundan beri tartışılıyor. Biz bu görüşe saygı duyuyoruz. Ama bu Türkiye 'nin bugünkü meselesi değildir, yargının güncel meselesi değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, TBMM'de düzenlenen 2015-2016 Yeni Adli Yargı Yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AYM Başkanı Arslan, özetle şunları söyledi:



- (Yüce Divan görevi) Meclis iradesi bunu Anayasa Mahkemesi'ne vermiştir yetkiyi. En iyi şekilde bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda sadece yargı camiasında, dünyasında değil akademik camiada da tartışmalar var. Bu tür görüşlerin lehinde aleyhinde değerlendirmeler yapılıyor. Anayasa Mahkemesi olarak, Yargıtay, Danıştay ile diğer mahkemelerle uyumlu bir çalışma anlayışımız, işbirliğimiz var. Her kurumun yetkileri, görevleri Anayasa tarafından belirlenmiştir. Bu çerçevede bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

- Türkiye'nin yargı anlamında temel meselesi güvenin yeniden tesis edilmesi. Adalet dağıtan kurumlar olarak, yargı organları nicelik ve nitelik itibariyle kaliteyi yükseltirse, güvende yükselecektir. Türkiye'de yargıya Yönelik birçok sorunda çözülecektir. Yüce Divan meselesi, Yüce Divan'ın Anayasa Mahkemesi'nde olup olmaması şu anda akademik bir tartışma konusu olabilir.

'Türkiye aleyhine başvuruların sayısı ciddi şekilde azaldı'

- (Yargıtay Başkanı Cirit'in AYM'yle ilgili eleştirilerine yönelik) Bireysel başvuru 2010 yılında Anayasal sistemimize girmiş, bu yetki de Anayasa Mahkemesi'ne verilmiş. Anayasa Mahkemesi de 2012 yılından itibaren bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret etmektedir. Hak eksenli verilen kararlar hem içeride hem dışarıda olumlu tepkiler almaktadır. Esasen yeni bir şey yapmıyoruz, daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaptığı işleri biz ulusal düzeyde yapmaya gayret ediyoruz. Bireysel başvurunun getiriliş amacına da uygun hareket ediyoruz. Bireysel başvuruyu getirmenin amaçlarından biri de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye ile ilgili başvuru ve ihlal sayısını azaltmaktı. Bu amaç önemli ölçüde gerçekleşmiş durumda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki bireysel Başvurudan dolayı, başvuru sisteminin iyi işlemesinden dolayı, Türkiye aleyhine başvuruların sayısında ciddi azalmalar var, ihlal sayısında da azalma var. Bireysel başvuruda hiçbir mahkemenin yerine geçerek karar vermiyoruz. Bireysel başvuruda bir hak ihlalinin olup olmadığını denetlemektir. Eğer 'bir hak ihlali var' diye tespitte bulunuyorsak, biz söz konusu yargı kararını ortadan kaldırmıyoruz, ortadan kaldırılması için yargılamanın yenilenmesine karar verebiliyoruz.

İpek Grubu'na operasyon

- Soruşturma daha sonradan bizim önümüze gelebilecek bir konu. Bu nedenle yorum yapmam doğru değil.

'Karar hazır olduğu anda yayınlıyoruz'

- Anayasa Mahkemesi olarak kararı verilip de yayınlamadığımız tek bir karar vra. Karar verildikten sonra ise bireysel başvurularda iki üç ay sürebiliyor. (MİT Kanunu ve Uludere olayına ilişkin) MİT Kanunu ile ilgili rapor yazıldı. Artık karar hazır olduğu anda yayınlıyoruz. Raportörlerimiz karar taslaklarını alternatifli bir şekilde hazırlıyorlar, bu da belli birzaman alıyor. Biz Anayasa Mahkemesi olarak Türkiye'de diğer yargı organlarıyla özellikle yüksek yargı organlarıyla uyumlu şekilde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.



- (YARSAV Başkanı Murat Aslan'ın raportörlük görevine alınmasının gerekçesi) Anayasa Mahkemesi'nde raportörlük geçici kadrodur. Önce olduğu gibi, Başkan tasarrufu ile ilgili kurumlara yapılır. Görevlendirme yapılır, çalışmasından, performansından memnun olmadığınız kişiler kurumlarına iadesi olur. Kişiye özel bir konu söz konusu değildir.