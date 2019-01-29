T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYM Başkanı Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Arslan, 15 üyeden 9'unun oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilmişti

29 Ocak 2019 01:36

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bu göreve yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 25 Ocak 2019 günü yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiği belirtildi.

Arslan, 25 Ocak'ta yapılan seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilmişti.

 

 

ETİKETLER

zühtü arslanaymanayasa mahkemesiseçimresmi gazete
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24