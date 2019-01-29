AYM Başkanı Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bu göreve yeniden seçildiğine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 25 Ocak 2019 günü yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın yeniden seçildiği belirtildi.

Arslan, 25 Ocak'ta yapılan seçimde 15 üyeden 9'unun oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirilmişti.