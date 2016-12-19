AYM Başkanı: Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez!

Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan, "Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez. Tersine, farklı durumdakilere eşit muamele bazen adaletsizliğe yol açabilir. Mevlana'nın dediği gibi, 'Suyu ağaca verdiğinizde adalet, dikene verdiğinizde zulüm olur'. Bu nedenle adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, herkese hak ettiğini vermektir" görüşünü savunan bir açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Kurum ve Kuruluşları Açısından Tahkim Konferansı, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına değinerek, "Terör saldırılarının ve onların arkasındaki güçlerin, biri topluma diğeri devlete dönük, birbiriyle bağlantılı iki hedefinin olduğu açıktır. Topluma yönelik amaç, milletin birliğini ve dirliğini bozarak, huzur ortamını zehirleyip, kaotik bir durum hazırlamaktır. Devlete yönelik amaç ise demokratik hukuk devletini paralize ederek, işleyemez hale getirmektir. Bu nedenle toplum olarak, birliğimizi, dirliğimizi ve dayanışmamızı korumaya devam etmeliyiz. Devlet olarak da demokratik hukuk devleti kararlılığımızı sürdürmek durumundayız" dedi.

"Adalet herkese her konuda

eşit davranılmasını gerektirmez"

Arslan, açıklamasının devamında devlet ve hukuk arasındaki ilişkiyi tanımlarken, "Adalet herkese her konuda eşit davranılmasını gerektirmez. Tersine, farklı durumdakilere eşit muamele bazen adaletsizliğe yol açabilir. Mevlana'nın dediği gibi, 'Suyu ağaca verdiğinizde adalet, dikene verdiğinizde zulüm olur'. Bu nedenle adalet her şeyi yerli yerine koymaktır, herkese hak ettiğini vermektir" diye konuştu.

"AYM'ye gelen bireysel başvuru sayısı 80 bin"

AYM'ye bireysel başvurulara ilişkin konuşan Arslan, "Bugün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nin önündeki mevcut derdest bireysel başvuru sayısı 80 bin civarındadır. AİHM'in önündeki 47 ülkeden gelen başvuru sayısının 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde nasıl bir iş yüküyle karşı kaldığımız daha iyi anlaşılır. Başka bir ifadeyle Anayasa Mahkemesi'nin önündeki başvuru sayısı AİHM'in önündeki 47 ülkeden gelen başvuru sayısının üzerindedir. Bu başvuruların yaklaşık 60 bini, 15 Temmuz sonrasında yapılmıştır" diye konuştu.