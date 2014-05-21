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Spor

AYM, Aziz Yıldırım'ın davasına ilişkin bazı belgeleri istedi

AYM İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Yıldırım'ın adil yargılanmadığı yönündeki sözleri üzerine dosyasındaki bazı belgeleri istedi

21 Mayıs 2014 00:32

Anayasa Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın "adil yargılanmadığı" iddiasıyla yaptığı başvuru kapsamında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Yıldırım'ın iddialarına ilişkin dava dosyasındaki bazı belgeleri istedi.

Şike Davası'nda aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onanan Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

 

İstenen belgeler

 

İddialarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir yazı göndererek, bazı belgeler istedi. Yüksek Mahkeme'nin istediği belgeler arasında, Aziz Yıldırım'ın '4 günlük gözaltı süresini doldurduğu halde gözaltında kaldığı' iddiasına yönelik olarak, gözaltına alınma ve tutuklama kararlarının da olduğu öğrenildi. 

Anayasa Mahkemesi'nin, Yıldırım'ın 'Şike ve teşvik suçu o tarihlerde yasallaşmadığı için hakkımızdaki dinleme kararları silahlı örgüt kapsamında alınmış' iddiasına ilişkin olarak, 'Yıldırım'ın teknik ve fiziki takibe alınmasına ilişkin verilen mahkeme kararlarını' da istediği öğrenildi. 

AYM'nin istediği bir diğer belgenin ise, Yıldırım'ın 'Mahkemenin tutukluluğun devamına yönelik verdiği kararlarda gerekçelerinin ayrıntılı olarak açıklanmadığı' yönündeki iddiasına ilişkin olarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın tutukluluk haline karar verilen tutanaklar olduğu bildirildi. 

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