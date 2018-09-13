AYM: Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın düşünce hürriyeti ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hayata Dönüş operasyonunun yıldönümünde dönemin cezaevleri genel müdürünü eleştirip, “Sanık sandalyesine oturtulmalı” dediği için Yargıtay’ın suçlu bulduğu avukat Selçuk Kozağaçlı’nın düşünce hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek, kendisine 6 bin 75 TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, 2009’da, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı (ÇHD) avukat Selçuk Kozağaçlı, Hayata Dönüş operasyonunun yıldönümünde, HSYK binasında önünde bir grup meslektaşıyla birlikte basın açıklaması yaptı. Kozağaçlı, operasyonun yapıldığı dönemde Cezaevleri Genel Müdürü olan, daha sonra HSYK ve Yargıtay üyesi seçilen Ali Suat Ertosun’u eleştirdi ve “Ertosun için en doğru terfi sanık sandalyesidir” dedi.

Ertosun’un şikâyeti üzerine Kozağaçlı’na ‘hakaret’ suçundan dava açıldı. Yerel mahkemenin beraat kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Kozağaçlı suçlu bulundu ancak ’kovuşturmanın ertelenmesine’ karar verildi. Kozağaçlı, avukatı Hüseyin Aslan aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM 1. Bölümü, erteleme kararıyla Kozağaçlı’nın düşünce ve ifade hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. Kozağaçlı’ya 6 bin 750 TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM’nin kararında özetle şöyle denildi:

“Başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek 3 yıl denetim altına alınmasının başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunun kabul edilmesi gerekir. Başvurucunun sarf ettiği sözlerin hedef alınan kişinin kamu görevi de dikkate alındığından kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aşmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığının kabul edilmesi gerekir.”

AYM’nin ihlal kararından sonra Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi dava dosyasını yeniden ele aldı. Mahkeme, Kozağaçlı için verilen ‘kovuşturmanın erteleme’ kararını iptal ederek beraatına hükmetti.

Kozağaçlı, 13 Kasım 2017'den beri tutuklu bulunuyor.