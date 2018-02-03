AYM Altan ve Alpay için yapılan yeni başvurulara öncelik verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın tutukluluklarına dair verdiği ihlâl kararının alt mahkemelerce uygulanmaması üzerine Altan ve Alpay adına avukatlarınca yapılan yeni başvurulara öncelik vermeyi kararlaştırdı.

AYM, 11 Ocak günü açıkladığı kararında tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Cumhuriyet davası kapsamında uzun süre tutuklu kalıp daha sonra serbest bırakılan Turhan Günay’ın tutukluluk nedeniyle haklarının ihlâl edildiğine hükmetmiş, ancak Altan ve Alpay’ın yargılamalarını yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin yetkisini aştığını iddia ederek Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca yapılan tahliye taleplerini reddetmişlerdi.



Bir üst mahkeme olarak görev yapan 27. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinin de itirazları reddetmesi üzerine, Altan ve Alpay’ın avukatları Anayasa Mahkemesi’ne yeni bireysel başvurular yapmışlardı.



Başvurularda, tahliye taleplerinin ilgili ağır ceza mahkemelerince reddedilmesiyle âdil yargılanma ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği ve tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesi kapsamında siyasi olduğu belirtildi. Başvurularda, Anayasa Mahkemesi’nden Altan ve Alpay’ın tahliyelerine yönelik tedbir kararı alması da istendi.



Bağımsız Gazeteciler Platformu P24'te yer alan habere göre, AYM’nin başvurulara dair 2 Şubat günü açıklanan kararlarında her iki başvuru için de “işin mahiyeti de gözetilerek başvurunun esasının incelenmesine öncelik verilmesine karar vermek gerekmiştir” denildi.



AYM tedbir talepleriyle ilgili olarak ise, tedbir talebine konu olan hususun başvurunun esasına ilişkin olduğunu ve bu nedenle esas ile birlikte karara bağlanması gerekeceğini belirterek, bu aşamada tedbir konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.







