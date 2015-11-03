Aylin Nazlıaka'dan '2500 TL'lik ayakkabı' açıklaması: Benim değil, fiyatını yorumlardan öğrendim

1 Kasım Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirirken, Instagram hesabından paylaştığı ayakkabıların fiyatıyla tartışma konusu olan CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, "Onları ben almadım. Fiyatını da markasını da bilmiyorum. Yorum yapanlardan öğrendim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda kadınlara yönelik şiddeti eleştirdiği konuşması sırasında kendisine laf atan AKP'li milletvekillerine dönerek, "Valla şeytan diyor ki, çıkar şu ayakkabını fırlat ama bir ayakkabıma bakıyorum, bir de sizlere. Değmez, diyorum açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

Partisi CHP'nin resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 25,31 oy aldığı 1 Kasım seçimlerini değerlendiren Nazlıaka, TBMM'deki konuşmasına gönderme yaparak Instagram'da bir ayakkabı fotoğrafı paylaştı ve altına şunları yazdı:

"Çok çalıştık ama iktidar olamadık. Dostlar, üzgünüm ama üzüntüyle kaybedecek zaman yok, hele de ülkemizin çığ gibi sorunları varken...Mücadeleye devam edeceğiz. Yenildiğimizde değil vazgeçtiğimizde kaybederiz. Ben yeni dönem için hazırlanmaya başladım bile