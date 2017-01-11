Aylin Nazlıaka: Hava Harp Okullarına bu yıl neden sadece erkek öğrenciler alınacak?

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 2017 yılında Hava Harp Okulları’na sadece erkek öğrenci alınmasına ilişkin kararı TBMM gündemine taşıdı.

AKP’nin kadına yönelik negatif ayrımcılık uygulamasına bir yenisi daha eklendiğini savunan Nazlıaka Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, “1992 yılından bugüne başarılı kadın pilotların yetiştiği Hava Harp Okullarına bu yıl neden sadece erkek öğrenciler alınacaktır” diye sordu.

Nazlıaka’nın bakan Işık’ın yanıtlaması istemiyle verdi önerge şöyle:

Günümüz dünyasında kadınlar ve erkekler hemen hemen her alanda beraber çalışmakta, aynı görevleri üstlenebilmektedirler. Stuart Mill "bir uygarlığın düzeyini ölçmek isterseniz, hemen kadının yaşam koşullarına bakın" demiştir. Kadınların işgücüne katılımı oranı, eşit işe eşit ücret alması, iş güvencesinin, iş güvenliğinin olması ve yönetici kadrolardaki ağırlığı ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren ölçütlerden biridir.

Kadınların çalışma hayatına katılımına ilişkin sınırlamalar uygar dünyadan kendini soyutlamış totaliter rejimlerde ve gelişmemiş ülkelerde görülen bir durumdur. AKP iktidarının temel politikalarından biri de kadınların işgücüne katılımının sınırlandırılması ve mesleklere yönelik cinsiyet ambargosu uygulamasıdır.

2013 yılında kadın orman muhafaza memuru alınmaması için yönetmelik değiştiren zihniyet, konuyu Meclis gündemine taşımamız sonrasında geri adım atmıştır. Ancak bugün AKP’nin kadına yönelik negatif ayrımcılık uygulamasına bir yenisi daha eklenmiştir. 2017 yılında Hava Harp Okulları sadece erkek öğrenci alımı yapacaktır. ÖSYM tarafından hazırlanan ve Hava Harp Okulları başvuru koşullarını düzenleyen kılavuzda “sadece erkek öğrenciler alınacaktır” ifadesiyle gerçekleştirilen bu uygulama başta Anayasamızın 10. maddesi ve ülkemizin imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırıdır.

- 1992 yılından bugüne başarılı kadın pilotların yetiştiği Hava Harp Okullarına bu yıl neden sadece erkek öğrenciler alınacaktır?

- Bu düzenleme Anayasamızın 10. maddesi ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı değil midir?

- Hukuka aykırı olan bu düzenleme ivedi olarak düzeltilecek midir? Yoksa kadına yönelik ayrımcı politikalarınızdaki ısrarı sürdürecek misiniz?

- Kaç ülkede benzeri okullara kadınlar alınmamaktadır? Bunlar hangi ülkelerdir? Bu ülkelerin gelişmişlik düzeyi nedir?