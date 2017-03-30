Aylin Nazlıaka: Erdoğan, yargılanmaktan korkuyor

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, “Kocaeli Üniversitesi öğrencileri hayır diyor” başlıklı panelde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargılanmaktan korktuğunu söyledi.

dihaber’de yer alan habere göre, Kocaeli Yüksek Öğretim Derneği’nde (KYÖD) yapılan panele Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, KOÜ'den Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Yücel Demirer konuşmacı olarak katıldı.

"Üniversiteler inanılmaz bir baskı altında"

Kızıldere katliamının yıldönümü olması sebebi ile panel Kızıldere katliamında hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşu ardından Aylin Nazlıaka konuştu. Nazlıaka, “Üniversiteler inanılmaz bir baskı altında. İki boyutta sizlerle konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi 16 Nisan’a kadar Hayır’ı nasıl büyüteceğiz, diğeri ise 16 Nisan’dan sonra ne yapacağımızdır. Bize şuanda bir rejim değişikliğini dayatmış durumdalar. Bir toplumsal sözleşmeden bahsediyorsanız bunun toplumsal uzlaşı ile yapılması lazım. Bu süreçte herhangi bir şekilde sizlerin görüşleri alındı mı? Kimsenin görüşü alınmadan bugüne kadar gelindi” şeklinde konuştu.

"Yargılanmaktan korkuyor"

Nazlıaka konuşmasının devamında, “Neden böyle bir süreç yaşandı peki Cumhurbaşkanı zaten yıllardır fiilen başkanlık yapıyor. Neden bunun önümüze getirdiler? Çünkü yargılanmaktan korkuyor. Bu yüzden başkanlık istiyor” dedi.

Nazlıaka, “Partili Cumhurbaşkanı olduğunda onu seçmeyenlerin ona karşı tavır alacağını ve bunun da toplumsal barışa hiçbir katkısı olmayacağını anlatmak zorundayız” diye konuştu.

"Hayır çıkacak"

Nazlıaka ardından söz alan Yücel Demirer ise 16 Nisan referandum ardından yeni bir sürecin başlayacağına ve asıl mücadelenin o gün başlayacağını söyleyerek, “Milli irade denilen şey asla sadece sandıktan çıkan çoğunluk değildir” diyerek yarına dair umutlu olduğunu ve “Hayır” çıkacağına dair umudunun büyük olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından panel son buldu.