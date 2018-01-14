Aylin Nazlıaka, cezaevindeki Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti: Özgür günlere hazırlanıyor

MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret eden Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, sağlığı ve moralinin yerinde olduğunu söylediği Berberoğlu'nun özgür günlere hazırlandığını aktardı.

Nazlıaka, 14 Haziran 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Berberoğlu'nun tutuklu olduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti

“Enis Berberoğlu'nun sağlığı ve morali yerinde. Halkın oylarını alarak Meclis'e gönderilen bir vekili bu şekilde ziyaret etmek sadece insani anlamda değil, demokrasi adına da acı vericidir. Ancak Berberoğlu orada da gündemi yakından takip ederek üretmeye devam ediyor. Özgür günlere hazırlanıyor" diyen Nazlıaka, şu açıklamayı yaptı:

"Ne yazık ki bugün AKP eliyle bir hukuk katliamı yaşanıyor. Berberoğlu tutuksuz yargılandığı dönemde her davaya katılırken şimdi 'kaçma şüphesi var' denilerek kara mizah malzemesi olabilecek bir gerekçe ile tutuklu. Bu dava baştan sona bir siyasi kumpas davasıdır. Enis Berberoğlu sadece 1981 yılından bu yana emek verdiği gazeteci kimliği ile değil, muhalefet partisi temsilcisi olarak da tutukludur! AKP’nin yanlış politikalarını halka anlatan, gerçekleri ortaya çıkartan ana muhalefet partisine biçilmek istenen rol Enis Berberoğlu ile bir kez daha ortaya konulmuştur. Bu tutukluluk çoklu bir saldırının, çoklu bir nefretin izdüşümüdür.

Kamuoyunun daha önce gördüğü hatta AKP temsilcileri tarafından da itiraf edilen MİT tırları görüntüleri bir sır değil, halkın haber alma özgürlüğüne hizmettir. Bugün arkadaşımız ortada bir sır olduğu için değil; iktidarın tel tel dökülen politikaları nedeniyle tutuklu bulunuyor. Bir kez daha söylüyoruz: Tüm mağdur edilen dostlarımızla özgür ve aydınlık bir Türkiye’de buluşacağız. 16 Ocak’ta görülecek davada Berberoğlu’nun yanında olacağız!”



