Aylin Nazlıaka, AYM’ye gidiyor

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP'den kesin ihracının iptali için Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı iptal davası mahkemece reddedilme kararını değerlendirdi.

“İhraç kararının Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunun açıkça ortaya konulmasına rağmen bu karar aleyhimize verildi” diyen Nazlıaka, hukuk mücadelesini sürdüreceğini ve kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacağını bildirdi.

Nazlıakanın açıklama şöyle:

Bilindiği üzere 4 Mart 2016 tarihinde, YDK’nın bir oy farkla verdiği kararla partimden ihraç edilmiştim. Bir yalan haber üzerine başlayan tartışmalar nedeniyle başlayan bu talihsiz süreç sonrasında hukuki mücadelem başladı. Önce bu haberi yapan kişiye dava açtım ve bu davayı kazandım. Partime dönmek için açtığım dava ise yılan hikayesine döndü. Siyasi Partiler Kanunu’na göre 30 gün içinde çözülmesi gereken bu davada, toplam 3 kez hakim değişti, 15 Temmuz sonrası aylarca hakim atanamadı ve sonunda bugün karar duruşması gerçekleşti.

Maalesef “olumlu” bilirkişi kurulu raporuna rağmen karar “olumsuz” oldu. Bizzat Mahkeme tarafından üç farklı üniversiteden belirlenen, üç farklı hukukçu akademisyen tarafından hazırlanan detaylı heyet raporu benim lehime olmasına, ihraç kararının Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğunun açıkça ortaya konulmasına rağmen bu karar aleyhimize verildi. Hukuk mücadelem sürecek, bu kararı AYM’ye taşıyacağım.

Benim partime bağlılığım kadar parti programına da bağlılığım devam ediyor. Programda belirtilen hak arama mücadelesi ve parti içi demokrasinin işlerliği için çabalamaya devam edeceğim. Bir türlü değiştiril(e)meyen Siyasi Partiler Kanunu değiştirilip, sadece CHP’de değil, tüm diğer partilere de parti içi demokrasi gelmediği sürece ülkemizde tam ve etkin bir demokrasi kültüründen bahsetmek mümkün ol(a)mayacaktır. Önseçim ve seçim süreçlerinde şahsıma olan güven ve desteğini açıkça ifade eden yurttaşlarımız adına, bu siyasi garabetle mücadele edeceğim. Bir insanı mutlu eden mücadele ve zaferdir. Er ya da geç bu zaferi kazanacağız.

Değerli arkadaşlar, benim partimle olan bağım bir unvana sığmayacak kadar derin ve büyüktür. Bu bağ bir günde kurulmadığı gibi bir günde de koparılamaz. Zaten bu ihraç kararının ne kamu vicdanında ne de parti tabanında hiç kabul görmediği bir gerçek. Beni gören herkesin sorduğu soru; “ne zaman partiye dönüyorsunuz?” sorusudur. İhracımın açıklandığı ilk gün söylediğim gibi, göğsümden parti rozetimi, gönlümden altı okun ilkelerini asla çıkarmadım, çıkarmayacağım. Bunu çıkarmaya da kimsenin gücü yetmez.

Ben bu göreve halkın vekili olarak kadınların, gençlerin, emekçilerin, tüm ötekileştirilmişlerin Meclis’te sesi olmaya çalışarak geldim. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik süreçte yine onlarla birlikte, onlar için çalışmaya devam edeceğim. Susmayacağım, yılmayacağım, sinmeyeceğim