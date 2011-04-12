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Spor

AYLİN DAŞDELEN KOPARMADA ALTIN MADALYA KAZANDI KAZAN (A.A)

12 Nisan 2011 20:00

-AYLİN DAŞDELEN KOPARMADA ALTIN MADALYA KAZANDI KAZAN (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Halter Şampiyonası 53 kilo bayanlar müsabakasında Aylin Daşdelen, koparmada kaldırdığı 90 kilo ile Avrupa şampiyonu oldu. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden şampiyonanın ikinci günü, Belarus'un başkenti Minsk'te metro istasyonuna yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. İkinci gün akşam seansında podyuma çıkan Aylin Daşdelen, ilk hakkında 85 kiloyu kaldırırken zorlanmadı. İkinci hakkında 86 kilo ağırlığın altına giren Daşdelen, bu kaldırışında da başarılı olarak Avrupa şampiyonluğunu garantilerken, son hakkında 90 kiloyu da başarılı şekilde kaldırdı. Bu kiloda ikinciliği Ermenistan'dan Grigoryan 85 kilo ile alırken, üçüncülüğü 83 kilo ile Almanya'dan Rohde kazandı. Aynı kiloda mücadele eden diğer Türk halterci Ayşegül Çoban ise 5. oldu. Çoban, koparmadaki ilk hakkında 75 kiloyu rahat şekilde kaldırdı. İkinci hakkında denediği 78 kiloda başarılı olamayan Çoban, son hakkında da aynı kiloyu yine kaldıramadı ve şampiyonayı 5. tamamladı.

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